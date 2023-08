Demnächst in Nettetal Verkehrsbehinderungen wegen Arbeiten an Wasser-Reinigern

In einigen Gebieten Nettetals wird das anfallende Niederschlagswasser über ein Trennsystem gesammelt und abgeleitet, erläutert die Stadt. Genügt dieses gesammelte Niederschlagswasser den Qualitäts-Vorgaben, kann es in einigen Fällen wieder in ein Gewässer eingeleitet werden. „Zwei dieser Einleitstellen, eine an der Brachter Straße in Schaag und eine an der Straße Am Kastell in Breyell, genügen jedoch nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und sollen nun umgebaut werden“, kündigte die Stadt an. Die Arbeiten dauerten voraussichtlich von Anfang September bis Ende Dezember.