Kultur in Nettetal : Verkauf von Einzelkarten startet am Dienstag

Verkauf von Einzelkarten startet am Dienstag

Kultur in Nettetal

Das Euro-Studio Landgraf bringt „Schtonk“ nach dem Film von Helmut Dietl auf die Bühne, zu sehen am 8. Dezember im Seerosensaal. Foto: Euro-Studio Landgraf/T.Behind-Photographics,Tim Muell

Nettetal Nach den vielen abgesagten Kulturterminen soll es jetzt wieder losgehen: Am 18. September startet die Stadt ihre Kultursaison 2021/22. Während der Abo-Verkauf bereits angelaufen ist, können ab Dienstag auch Einzelkarten erworben werden.

(hb) In der Theatersaison 2021/2022 wird es in Nettetal wieder ein gewohnt umfangreiches kulturelles Angebot geben. Das gilt für alle Sparten, also für das Abendtheater im Rahmen des Abonnements, die Auftritte von Künstlern aus der Comedy- und Kleinkunstszene, Jazz und nicht zuletzt das umfangreiche Kinder- und Jugendtheaterprogramm. Neu ist, dass die Veranstaltungen im Rahmen eines Wahlabonnements, aus dem man sich sein eigenes Wunschprogramm zusammenstellen kann, angeboten werden.