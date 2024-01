Gemeinschaftsprojekt in Nettetal Lobbericher WC-Aktivisten lösen Klo-Problem

Es läuft so einiges auf dem Alten Markt und in der Alten Kirche: der Ferkesmarkt, Live-am-Wenkbüll-Konzerte, Konzerte und Theateraufführungen... Und wo viele Menschen zusammenkommen, werden auch viele von menschlichen Bedürfnissen übermannt. Mit öffentlichen WCs ist es freilich nicht weit her, und so mussten Veranstalter immer wieder Toilettenwagen mieten, um ihren Gästen die Erledigung drängender Geschäfte zu ermöglichen. Eine Investition, die jedes Mal einiges kostet. „Zum Schluss macht es die Kosten für Märkte, Konzerte und Lesungen teurer“, sagt Ralf Stobbe, Vorsitzender des VVV und auch aktiv im Lobbericher Werbering.