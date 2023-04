Was Nettetals Sportvereine bieten Hier geht Sport auch mit der Drohne

Welche Sportstätten werden genutzt, wo wird trainiert? SuS Schaag hat eine vereinseigene Anlage an der Kindter Straße mit einem Kunst- und Rasenplatz sowie einem Beachvolleyballfeld. Bald kommt in Zusammenarbeit mit der Stadt Nettetal noch eine multifunktionale Kleinspielfeldfläche dazu. Die Schaager nutzen zudem auch die Turnhalle an der Happelter Straße. Für die „dritte“ Halbzeit gibt es das Vereinsheim „Viererkette“, das auch für Feiern von Vereinsmitgliedern, aber auch von Leuten außerhalb genutzt werden kann.