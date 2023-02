Karneval in Kaldenkirchen Verdiente Karnevalisten aus Ämtern verabschiedet

Mit einem eigens komponierten Song wurden am Karnevalssamstag der langjährige Sitzungspräsident Norbert Geraats der KG „Alles det met“ und der Vereinsvorsitzende Heinz-Peter Brüster auf der Bühne im Saal des Hauses „Zur Mühle“ verabschiedet. Es gab minutenlangen Applaus für 39 Jahre Vorstandsarbeit, 19 Jahre Sitzungspräsidentschaft und über 30 Jahre Vereinsvorsitz. Eine außergewöhnliche Leistung, die in der Form wohl kaum wiederholt werden kann, so Geschäftsführer und Laudator Alexander Heynen. Als Dank erhielten beide auf Lebenszeit Beitragsfreiheit bei allen Veranstaltungen und Ausflügen der KG.