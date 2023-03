Zwei Termine in Nettetal in Sicht Verdi gegen verkaufsoffenen Sonntag

Den Nettetalern stehe wieder zwei Sonntage bevor, an denen Geschäfte in der Stadt geöffnet sind und auf Kundschaft hoffen. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung jetzt grünes Licht für solche Sonntage am 26. März in Lobberich, Kaldenkirchen und Breyell sowie am 23. April in der Kaldenkirchener Fußgängerzone gegeben. Das bedeutet formal: Die Stadt erlässt eine „ordnungsbehördliche Verordnung“, die Laden-Öffnung an diesen Tagen beiden erlaubt. Wie in solchen Fällen auch in anderen Kommunen üblich, gibt es jedoch Bedenken von Gewerkschaftern.