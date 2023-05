Überfall in Kaldenkirchen Verdächtiger nach Raub festgenommen, Waffe gefunden

Die Tat ereignete sich bereits am Freitag, 19. Mai, die Polizei berichtete jedoch erst jetzt, drei Tage später, davon. Demnach haben zwei Zeuginnen am Freitag gemeldet, dass an der Bushaltestelle Kaldenkirchen Markt junge Männer mit einer Schusswaffe und einem Elektroschocker hantierten. Außerdem hätten sie einer dort sitzenden Frau Bier über den Kopf geschüttet. Die Ermittlungen führten schnell zu einem 20-Jährigen, der noch vor Ort war. Bei ihm wurde ein Elektroschocker gefunden, eine Waffe wurde im Gebüsch gefunden. Dabei handelte es sich laut Polizei um eine PTB-Waffe. In diese Kategorie fallen Pistolen und Revolver, die Reizstoffe, Schreckschuss, Platzpatronen oder pyrotechnische Ladungen verschießen.