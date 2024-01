Behördliche Verordnung Grillen, Auto waschen, grölen: Was Nettetalern alles verboten ist

Moses kam mit zehn Geboten vom Berg Sinai zurück. Die „Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Nettetal“ hat nicht nur einen längeren Namen. Sie braucht auch 19 Paragraphen, um festzulegen, was den Bürgern in der Stadt verboten ist und was sie in bestimmten Fällen zu tun haben. Dass man auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Grünanlagen durch „fortwährendes Schreien und Grölen“ nicht auffällig werden sollte und auch die „Verrichtung der Notdurft“ dortselbst zu unterbleiben hat, versteht sich für den zivilisierten Bürger von selbst – ist aber für alle anderen noch einmal ausdrücklich in Paragraph zwei der Verordnung festgehalten. So weit so klar, aber wer hätte gedacht, dass es auch für die Anbringung von Hausnummern ausgeklügelte behördliche Festsetzungen gibt?