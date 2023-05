Kreuzgarten. Kino, Tennis Drei Tipps, was man an Pfingsten in Nettetal unternehmen kann

Pfingsttreffen im Kreuzgarten Seit 1919 wird im Schaager Kreuzgarten der Gefallenen der Kriege gedacht, ein Arbeitskreis hält diese Tradition hoch und will sich für Frieden und Freiheit einsetzen. In diesem Jahr steht die Veranstaltung am Kreuzgartenweg 1 im Zeichen des Krieges in der Ukraine. Am Samstag, 27. Mai, 17 Uhr, beginnt im Kreuzgarten ein Hochamt, bei dem der Kirchenchor singt und eine Blaskapelle spielt. Um 18 Uhr startet dann das Pfingsttreffen, bei dem ebenfalls der Kirchenchor und die Blaskapelle auftreten sollen, das aber auch Flüchtlinge aus Syrien und der Ukraine mitgestalten. So berichtet Lyudmyla Wagener über die Situation in der Ukraine, wie sie vor ihrer Flucht war und wie sie jetzt ist. Bei Regenwetter findet die Veranstaltung in der Pfarrkirche St. Anna statt.