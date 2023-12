Veranstaltungstipps für Nettetal Rock, Wolfskinder und seltsame Disney-Songs – das gibt’s im Januar

Mit Musik geht es in der Alten Fabrik auch im neuen Jahr weiter. Am Freitag, 19. Januar, rockt dort um 20.30 Uhr die Schuppenband los. Der Einlass beginnt auch in diesem Fall schon eine halbe Stunde früher. Auf dem Programm steht ein Streifzug durch die Rockgeschichte mit Songs unter anderem von Jimi Hendrix, The Doors, David Bowie, Peter Tosh, Pink Floyd, Clash, Lou Reed, Neil Young und Amy Winehouse. Tickets gibt es in diesem Fall auch an der Abendkasse, und zwar für zwölf Euro, im Online-Ticket-Shop werden zehn Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr verlangt.