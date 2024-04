Dauerbaustelle in Nettetal Kultur-Veranstalter fragen nach Werner-Jaeger-Halle

Zu denen, die eine baldige Wiedereröffnung erhoffen, zählen nicht nur die Politik und Verwaltung, die das Projekt über die Jahre begleitet und mit dem nötigen Geld versehen haben. Veranstalter aus der Kulturszene fragen des Öfteren nach, wann die Halle denn wieder bespielbar sei. Das weiß Roger Dick, Leiter der städtischen Nettekultur, zu berichten. In Vergessenheit geraten ist die Spielstätte demzufolge also nicht. Was auch fatal wäre, denn um Sanierungskosten von über 17 Millionen Euro zu rechtfertigen, sollte es nach der Wiedereröffnung ein attraktives Programm und intensive Nutzung geben.