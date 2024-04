Bei Modelleisenbahnfreunden Venlo Großer Bahnhof für kleine Loks und Schienen

Der Verein Noord-Limburgse Modelspoorweg Vereniging (NLMV) in Venlo veranstaltet am Sonntag, 14 April, einen Tag der offenen Tür. Der Klub, in dem auch viele Mitglieder und Interessierte aus Nettetal und dem Kreis Viersen aktiv sind, lädt von 11 Uhr bis 16 Uhr zu einem Besuch in sein Vereinshaus „Wachtpost 15“ auf dem Gelände der GGZ Noord Limburg in Venlo, Auxilliatrixweg 35, ein. In der rund 300 Quadratmeter großen Halle werden mehrere Modellbahnanlagen verschiedener Hersteller und Spurweiten, digital und analog, vorgeführt. Im Mittelpunkt steht eine sechs mal elf Meter große Anlage, die seit zwei Jahren erstellt wird und auf der bereits fünf Modellbahnen ihre Runden drehen. „Die Fertigstellung wird noch einige Jahre in Anspruch nehmen“, so der Vorsitzende Ep Strücks. Doch die einzelnen Schritte dorthin sind für viele Modellbahnfans lehrreich und interessant.