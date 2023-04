Ausflugsziel in Nettetal Vandalen im Wassergarten

Der Eintritt in den geo-hydrologischen Wassergarten der Stadtwerke Nettetal mutet ein wenig ungewohnt an: Kein offenes Tor, durch das man auf das Gelände schauen kann, begrüßt den Besucher. Vielmehr handelt es sich um einen zur Außenseite geschlossenen Holzpavillon mit einer großen Holztür. Was auf den ersten Blick fest verschlossen wirkt ist jetzt wieder täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Jede Menge Informationen zum Themenkomplex Wasser und Umwelt erhält der Besucher, wenn er den Pavillon betritt. Doch die rund einen Hektar große Fläche bietet noch viel mehr — und das auf praktische und spannende Art.