Was Kirchen dazu sagen Urne statt Sarg ist auch in Nettetal Trend

Ein kurz geschorener Rasen, im Boden eingelassen eine schlichte Steinplatte mit einem Namen darauf und einer Urne im Erdreich darunter. Ein paar Schritte weiter: eine lebensgroße Christusfigur in einem kleinen Pavillon vor einer Grünfläche stehend, die einst mit kniehohen Hecken eingefriedet war, rechts und links steinerne Sitzbänke – augenfälliger als an diesen beiden Grabstätten auf dem Friedhof in Lobberich kann kaum werden, wie sich die Bestattungskultur seit den Tagen unserer Vorväter verändert hat. Schlichtere und pflegeleichtere Bestattungsformen sind seit Jahren im Trend und dabei spielt in vielen Fällen unter anderem eine Rolle, dass sie auch preiswertere Varianten bieten als das klassische Wahlgrab für einen Sarg. Zu viel des Pragmatismus im Umgang mit dem Tod und Trauer? Haben Pfarrer vielleicht sogar aus religiösen Gründen Bedenken?