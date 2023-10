Unternehmen in Nettetal Handwerkskammer ehrt Nettetaler Familienbetrieb

Nachfolge-Probleme in Handwerksbetrieben? Bei der Leo Dammer Haustechnik GmbH & Co. in Nettetal hat es das in den vergangenen 75 Jahren nicht gegeben. So lange besteht der Familienbetrieb schon, in dem mittlerweile die dritte Generation am Start ist. Ein Jubiläum, das die Handwerkskammer Düsseldorf jetzt mit einer Ehrenurkunde würdigte. Übergeben wurde sie von Obermeister Michael Smeets und Thomas Gütgens, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein, während einer Versammlung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Kreis Viersen. „Mein Vater, der ebenfalls Leo hieß, hat das Unternehmen vor 75 Jahren zusammen mit seinem Bruder gegründet, und zwar als Gebrüder Dammer. Mein Onkel hatte den Part Dachdecker und Klempnerei, mein Vater war für Sanitär und Heizung zuständig“, erzählt Leo Dammer. 1956 trennten sich die Wege der Brüder in Haustechnik und Stahlbau.