Wie Nettetal plant und kalkuliert Stadt braucht weiter dringend Wohnraum für Geflüchtete

Einige Container stehen schon auf dem Schulhof der ehemaligen Hauptschule in Kaldenkirchen. Genutzt werden können die darin untergebrachten Sanitäranlagen jedoch noch nicht – und mithin konnten bislang noch keine Geflüchteten in die ehemalige Schule einziehen. Das sollte nach ursprünglichen Plänen der Stadt zu Jahresbeginn schon geschehen. Der Grund für die Verzögerung nach Angaben von Bürgermeister Christian Küsters: Auf Anforderung des Kreises musste das Leitungssystem noch auf einen Befall mit Legionellen-Bakterium überprüft werden, das im Wasser lebt, bei haushaltsüblichen Temperaturen zwischen 25 und 50 Grad bestens gedeiht und bei Menschen Lungenentzündungen auslösen kann. An dem in Kaldenkirchen von manchen kritisierten Plan, in der ehemaligen Schule Geflüchtete unterzubringen, ändert sich jedoch nichts. „Wir hoffen, dass das im Laufe des Monats Mai geschehen kann“, sagt Küsters.