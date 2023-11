Außergewöhnliche Aktion in Nettetal Wer der Alten Kirche helfen will, kauft Boden-Lose

Historisch geht die Alte Kirche in Lobberich auf die zweite Hälfte des 15. Jahrhundert zurück. 1493 wurde die Kirche im Pastorenregister erwähnt. Im 18. Jahrhundert wurde der Bau im Stil des Barock renoviert. Als die Pfarrkirche St. Sebastian 1893 eingeweiht wurde, sollte die Alte Kirche abgerissen werden, was die Lobbericher zu verhindern wussten. Bis 1941 fanden in der Kirche Schul- und besondere Gottesdienste statt. 1945 wurde die Kirche strak beschädigt, durch eine von Deutschen abgefeuerte und irregeleitete V1-Rakete sowie durch Artilleriebeschuss beim Einmarsch amerikanischer Truppen. Der Schutt blieb liegen, bis 1968 Jugendliche aus Lobberich ihn wegräumten und die Kirche als Jugendkirche nutzten. Seit 2012 ist sie ein Ort für „Gott – Mensch – Kultur“: Der Arbeitskreis Alte Kirche bietet besondere liturgische Formen an, Konzerte, Lesungen und Theater.