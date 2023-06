Unfallflucht in Nettetal Kunde auf Parkplatz von Auto angefahren

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Mittwoch, 14. Juni, gegen 11.15 Uhr. Ein Kunde eines Marktes an der Poststraße ging mit einem Einkaufswagen über den Parkplatz. Plötzlich kam ein Auto rückwärts aus einer Parklücke und fuhr gegen den 53-jährigen Kunden. Der Wagen hielt an, und der Fahrer sagte in englischer Sprache, dass es ja nicht zu einem Unfall gekommen sei. Anschließend sei eine Frau als Beifahrerin in das Auto gestiegen und der Unfallverursacher sei weggefahren, ohne sich weiter zu kümmern, berichtet die Polizei.