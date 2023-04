Unfall in Nettetal-Breyell Fahrt unter Drogeneinfluss endet an Laterne

Nettetal-Breyell · Ein 31-Jähriger aus Weeze ist am Montag, 3. April, mit seinem Auto vor eine Laterne am Lambertimarkt in Breyell gefahren. Die Polizei sah einige Gründe, den Führerschein zu kassieren.

04.04.2023, 18:55 Uhr

Die Polizei kassierte den Führerschein des 31-Jährigen erst einmal ein. (Symbolfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

Dabei hatte er vorher auch einige Blumenkübel und Dekorationen beschädigt. Nach Angaben der Polizei war der Mann von der Lobbericher Straße aus auf den Lambertimarkt gekommen und in der Linkskurve von der Straße abgekommen. Polizeibeamten fiel sowohl Alkoholgeruch als auch ein Verhalten auf, das auf Drogenkonsum hindeutete. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Ein Drogenschnelltest sei positiv auf Kokain ausgefallen, so die Polizei weiter. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt.

(RP)