Unfall in Nettetal Durch Überholmanöver erschreckt – Auto landet im Graben

Die 36-jährige Nettetalerin war an der Kreuzung Kempener Straße/Am Schlibecker Berg/B509 in Richtung Boisheim abgebogen. Während sie noch beschleunigte, habe sie bemerkt, dass ein anderer Wagen sie über die Sperrfläche vor der nächsten Abzweigung überholte, berichtete sie der Polizei. Durch das Manöver habe sie sich so erschrocken, dass sie über die Grünfläche in den Graben gefahren sei. Der Fahrer oder die Fahrerin des verkehrswidrig überholenden Wagens sei einfach weitergefahren.