Geld für Machbarkeitsstudie Kann Nettetal mit Venlo eine klimaneutrale Grenzregion werden?

Gemeinsam von vier Parteien eingebrachte Anträge sind nicht die Regel im kommunalpolitischen Alltag, aber in Nettetal kommen sie hin und wieder vor. So auch jetzt beim Thema Energie aus sauberen und erneuerbaren Quellen: Nettetal möge außerplanmäßig 12.500 Euro aus der eigenen Kasse bereitstellen und weitere Fördermittel der Europäischen Union beantragen, um damit eine Studie in Auftrag zu geben. Die soll klären, „ob eine gemeinsame Erzeugung, Nutzung und Vermarktung von Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien grenzüberschreitend rechtlich und technisch möglich und dabei auch wirtschaftlich sein kann“. So haben es CDU, Grüne, FDP und WIN-Fraktion in einem gemeinsamen Antrag formuliert. Und der wurde – oh Wunder – so auch in der jüngsten Ratssitzung beschlossen.