Energieversorgung in Nettetal und Grefrath Wärmeplanung im Doppelpack

Gemeinsam mit der Gemeinde Grefrath geht die Stadt Nettetal das Thema kommunale Wärmeplanung an. Die Fördermittelzusage aus Berlin ist gekommen, der Bund trägt 90 Prozent der Planungskosten: „Ab jetzt kann’s losgehen“, sagt Timo Köppen, Fachbereichsleiter Klima, Nachhaltigkeit, Mobilität und Steuerung in Nettetal. Die Ausschreibung wird jetzt zeitnah erfolgen. Das so gefundene Ingenieurbüro wird dann ein Jahr Zeit haben, für die Nachbargebiete Nettetal und Grefrath eine Wärmeplanung aufzustellen. 2025 soll sie fertiggestellt sein, die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen muss dann diskutiert, beschlossen und umgesetzt werden. Das innerhalb von 20 Jahren zu schaffen, ist durchaus sehr ambitioniert.