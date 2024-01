Kriminalität in Nettetal Unbekannte stehlen Opel — Polizei findet ihn wieder

Zunächst war am Dienstag für die Polizei unklar, wie der oder die Täter in die Werkstatt gelangt waren und ob sie dort noch weitere Beute gemacht haben. In der näheren Umgebung hatten, so die Polizei, gegen 3 Uhr in der Nacht Hunde angeschlagen. Deren Besitzerin hatte, so die Polizei weiter, zunächst nichts Verdächtiges bemerkt. Sie war erst am Morgen auf den Einbruch in der Werkstatt aufmerksam geworden.