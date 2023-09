Vorfall in Kaldenkirchen Unbekannte greifen Fahrradfahrer an und fliehen

Am Donnerstagmorgen gegen fünf Uhr haben drei Männer einen 46-jährigen Fahrradfahrer auf dem Marktplatz in Kaldenkirchen angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann von der Aral-Tankstelle und fuhr in Richtung Innenstadt, als ihn die drei Tatverdächtigen vom Fahrrad schubsten und körperlich attackierten. Dabei wurde der Mann aus Nettetal leicht verletzt. Die Täter flohen zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die Polizei sucht Zeugen.