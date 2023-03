Bezirksbeamter der Polizei in Nettetal Ulrich Hentschel ist der Sheriff für Breyell und Schaag

Dorfsheriff? Damit hat Ulrich Hentschel kein Problem. „Wenn ich in der Stadt unterwegs Leute treffe, sage ich auch selbst: ,Ich bin hier der Dorfsheriff‘“, erzählt der Polizeihauptkommissar. Und diese entspannte Art der Ansprache, die Ortsverbundenheit doch mit einem Hinweis auf Autorität verbindet, passt wohl auch ganz gut – nicht nur zu einem Zuständigkeitsbereich wie Breyell und Schaag. Sie harmoniert auch mit Hentschels Funktion als Bezirksbeamter. Als solcher ist er quasi das Gesicht der Polizei vor Ort und Ansprechpartner für die Menschen, die in seinem Sprengel leben. Und er ist der Beamte, der ihnen oft begegnet, wenn polizeiliches Handeln in Breyell und Schaag erforderlich ist: von der Verkehrsüberwachung an Schulwegen bis hin zur Festnahme.