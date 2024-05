Feuerwehr im Großeinsatz Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller – Unwetter über Nettetal

Zu den neuralgischen Punkten gehörte in der Nacht die Bahnunterführung Schmaxbruch in Breyell. Diese war überflutet und es drohten Hänge abzurutschen. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn sei vor Ort gewesen, um zu schauen, ob der Bahnbetrieb fortgesetzt werden könne, so der Stadtsprecher. Alle Hände voll zu tun hatte die Feuerwehr auch im überfluteten Keller der Grundschule an der Biether Straße in Breyell und am Regenrückhaltebecken in Kaldenkirchen. Um verhindern zu können, dass das Becken überläuft und sich das Wasser in ein Wohngebiet ergießt, wurden vorsorglich Pumpen herbeigeschafft. Doch zu einem Überlaufen kam es dann doch nicht.