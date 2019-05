Überfall in Nettetal : Familie will Ausflug machen - und wird mit Pistole bedroht

Familie will Ausflug machen - und wird mit Pistole bedroht

Überfall in Nettetal

Nettetal Am Donnerstag ist eine Familie in Nettetal überfallen worden. Sie wollte einen Ausflug machen, doch traf auf einen Autoknacker.

Dass ihr Fahrrad­ausflug in den Grenzwald mit Waffengewalt endet, hätte eine dreiköpfige Familie aus Krefeld nicht gedacht: Als sie am Donnerstag um 20 Uhr zu ihrem Wagen am Waldparkplatz „Grote Heide“ zurückkehrte, traf sie auf einen Autoknacker. Er hatte laut Polizei die Scheiben eingeschlagen und einen Rucksack mit Geld und einem Taschenrechner gestohlen.