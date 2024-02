Bei Tempo-Kontrolle in Nettetal Polizei „blitzt“ mehr als 100 Autofahrer

Die Polizei des Kreises Viersen hat bei einer Kontrolle am Juiser Feld in Kaldenkirchen am Donnerstag 121 Autos registriert, die zu schnell unterwegs waren. Im Bereich eines Kindergartens gilt auf der Strecke ein Tempo-Limit von 30 Kilometern pro Stunde. „Trauriger Spitzenreiter“, so die Polizei, war ein Fahrer, der mit 88 km/h vorbeiraste. Die Kontrolle erstreckte sich über den Zeitraum zwischen 6 und 14 Uhr. Die Polizei hatte sie angesetzt, weil es mehrere Meldungen von Anwohnern – auch bei der Stadt Nettetal – gegeben hatte, dass am Juiser Feld viel zu schnell gefahren werde.