Sportvereine in Nettetal : TV Lobberich will sein Angebot ausweiten

Lobberich Die Sportvereine starten nach der Corona-Pause durch. Der TV Lobberich ist gut durch die Krise gekommen und hat sich vorgenommen, sich breiter aufzustellen.

(off) Markus Optendrenk, Vorsitzender des TV Lobberich, ist überaus froh, dass die Jahreshauptversammlung wieder als Präsenzveranstaltung möglich ist – im Freien in der vereinseigenen Tennisanlage: „In den letzten Wochen ist das sportliche Leben auch in unserem Turnverein wieder langsam angelaufen. Wir dürfen wieder gemeinsam Sport treiben, uns treffen, miteinander Turnverein sein. Das macht uns zuversichtlich. Die große Hilfsbereitschaft und Kreativität vieler, gerade auch in den Monaten der Einschränkung, haben gezeigt, wie viel Energie, Freude und Miteinander in unserem Verein auch nach 160 Jahren seines Bestehens da ist.“