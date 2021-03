Sportvereine in Nettetal : TV Lobberich packt Stoffbeutel für die Kinder

Lobberich Viele Angebote der Sportvereine finden während des Lockdowns nicht statt. Die Vereine beklagen daher nicht nur einen Mitgliederschwund, sondern auch mangelnde Kommunikation. Der TV Lobberich geht jetzt neue Wege.

Der Turnverein Lobberich leidet wie viele andere Vereine auch unter dem Lockdown. Da hat der Vorstand überlegt, zumindest für die Kinder des Sportvereins eine Aktion zu starten. Dazu wurden kleine Stoffbeutel voll gepackt mit Bewegungsangeboten wie Frisbee-Scheiben, Flummis, Jojos, Pixi-Büchern zur Bewegung, aber auch gesunde Snacks wie Obst und vieles mehr. Natürlich hat auch eine Süßigkeit nicht gefehlt. Diese Tüten haben die Übungsleiterinnen an die Türen der Kinder gebracht – natürlich unter Einhaltung des Abstandsgebotes und mit Schutzmaske. Die Reaktion war überwältigend: Jeder Besuch hat mindestens 15 Minuten gedauert, weil man sich so lange nicht gesehen hatte und so viel zu erzählen hatte. Die Freude der Kinder über die Tüte war riesengroß. So hat die Aktion einige Tage und viele Stunden in Anspruch genommen. Aber die Initiatoren wollten einfach einmal Danke sagen, dass so viele trotz fehlendem Sportangebot dem Verein die Treue halten.