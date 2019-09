Turnier von SuS Schaag : Turbine Ostblokk gewinnt Nacht-Elfmeter-Schießen

Nettetal Der SuS Schaag richtete zum sechsten Mal die beliebte Veranstaltung des Nacht-Elfmeterschießens aus - und ein Teil der ersten Mannschaft holte den Titel.

NETTETAL (heve) Der Nachfolger von Vorjahressieger Jungblut Born beim 6. Nacht-Elfmeter-Schießen bei SuS Schaag ist ermittelt. Im Finale setzte sich die Mannschaft von Turbine Ostblokk gegen Jungblut Born II mit 4:3 durch. Es war nach 2014 und 2016 der bereits dritte Titelgewinn des Teams, welches auch in diesem Jahr fast ausschließlich aus Spielern der ersten Mannschaft der Schaager bestand. Wie in den Jahren zuvor war das Teilnehmerfeld (32) schnell beisammen. Verschiedene Gruppierungen mit klangvollen Namen wie 187 Fahrrad-Bande, Tupp Club Dicke Eier, Jack Daniel FC oder Trumpeltiere spielten den Sieger nach dem WM-Modus aus. Auch wenn sich die Siegermannschaft über ein Preisgeld von 150 Euro freuen durfte, stand vor allem die Gemeinschaft und Geselligkeit im Vordergrund. Hier nehmen viele Mannschaften schon traditionell seit Jahren an der beliebten Veranstaltung teil. Auch bei den Freunden aus dem Nachbarland findet dies immer großen Anklang, und mit ´t Petetje und TSC 04 waren auch zwei niederländische Teams in diesem Jahr dabei.