Sport in Nettetal Tischtennis-Verein Breyell lockt 300 Spieler an die Platte

Vier Männer waren es, die 1949 einen Beschluss fassten, der lang anhaltende Folgen hatte: Friedel Siemes, Georg Ucher, Heinz Printz und Eberhard Zaspel. Dieses Quartett kam im November vor 75 Jahren in der Wirtschaft von Willi Fischermanns zusammenfanden und beschloss, einen Verein zu gründen und ihn Tisch-Tennis-Club 1949 Breyell zu taufen. Den Verein gibt es auch noch heute – offizieller Name: 1. Tischtennisclub Blau – Weiß Breyell 1949 e.V. Und er ist weiter aktiv: Anlässlich des Jubiläums richtet der TTC Breyell am Pfingstwochenende in der Werner-Jaeger-Sporthalle in Lobberich das dritte Heinz-Printz-Gedächtnisturnier aus.