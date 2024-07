Problem im Kreis Viersen Tierheim weiß kaum noch, wohin mit all den Katzen

Erdmann spricht davon, dass es in den letzten beiden Jahren ruhiger geworden sei. Daher kann er die momentan herrschende Schwemme nicht verstehen. „Es ist derzeit schlimmer als vor der Kastrationspflicht“, sagt Erdmann. Dass es sich dabei in den seltensten Fällen um verwilderte Katzen und ihren Nachwuchs handelt, kann er eindeutig daran feststellen, dass gefundene Muttertiere samt Babys zutraulich sind und Menschen gegenüber keine Scheu hegen. „Sie sind so lieb, die hatten eindeutig ein Zuhause, wo sie allerdings weder kastriert noch geschippt wurden“, sagt der Tierheimleiter. So nutzen die Auflagen wenig, wenn sich die Bürger nicht daran halten.