Kriminalität in Nettetal Trio überfällt 29-jährigen Spaziergänger

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Überfall am Ferkensbruch. Dort spazierte der Mann mit seinem Huns in Richtung Lindenallee. „An der ,Fischtreppe‘ traten drei Personen von hinten an ihn heran und stießen ihn zu Boden“, erklärte ein Polizeisprecher. „Einer der Täter trat ihn in die Seite und ein anderer forderte die Herausgabe von Bargeld und Drogen.“ Das Trio durchsuchte den Rucksack des Mannes. „Da auch dort nichts mitgeführt wurde, ließen sie von ihm ab und entfernten sich in unbekannte Richtung“, so der Polizeisprecher.