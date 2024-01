Tatort Nettetal Trickdiebe bestehlen 93-Jährige auf besonders hinterlistige Weise

Ungewöhnlich an diesem Fall ist nach Angaben der Polizei, dass sich der falsche Wasserwerker zunächst telefonisch bei der Frau angekündigt und so dem Ganzen den Anschein eines offiziellen Besuchs gegeben hatte. Deswegen appelliert die Polizei: „Lassen Sie keine Handwerker, die sie nicht selbst bestellt haben, in Ihre Wohnung oder in Ihr Haus. Wenn sich Handwerker oder wie in diesem Fall angebliche Mitarbeiter ankündigen, rufen Sie bei der Firma oder bei der Kommune an und fragen Sie nach. In jedem Fall lassen Sie sich den Ausweis zeigen. Wenn Sie sich durch die Situation überfordert fühlen, holen Sie einen Nachbarn oder Verwandten zu Hilfe.“