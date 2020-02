Kaldenkirchen : Willi Tempels im Alter von 83 Jahren gestorben

Willi Tempels war in ganz Nettetal bekannt. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Willi Tempels ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Er galt als Urgestein von der Jüs, vom Heidenend, von der Steyler Straße in Kaldenkirchen, wohnte an der Sandfeldstraße. In führender Position arbeitete er bei der Sparkasse.

