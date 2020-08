Musikszene Nettetal : Ein Schlager für gute und schlechte Zeiten

CD-Präsentation von Tom Bercal (Mitte), rechts neben Harry Wijnvoord, im Seerosensaal. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Der aus Nettetal stammende Schauspieler und Musiker Tom Barcal feiert Single-Release-Party im Seerosensaal. Der Song wurde in einem Viersener Tonstudio aufgenommen.

(hb) Er ist wieder an den Tatort zurückgekommen: Dort, wo Tom Barcel sein neues Musikvideo drehte, stellte der Nettetaler Sänger und Schauspieler auch seine neue Single vor – im Seerosensaal. Von der guten Stimmung war Barcal völlig überwältigt: „Es war ein voller Erfolg. Die Wochen der Vorbereitungen haben sich richtig gelohnt.“ Es geht um seine Single „In guten und in schlechten Zeiten“, produziert von Gerd Jakobs in seinem Viersener Tonstudio. Text und Musik stammen von Silvio d’Anza.

Tom Barcal als Sänger ist eine relative neue Geschichte. Vielen dürfte er eher aus verschiedenen TV-Serien bekannt sein. So hat er in der RTL-Serie „Alles was zählt“ mitgewirkt. Dort spielte er fünf Jahre lang den Imbissbudenbesitzer „Keule“. Auch in anderen Fernsehproduktionen war der heute 55-jährige Nettetaler zu sehen.

In Corona-Zeiten sind viele Produktionen auf Eis gelegt. Barcal hat zwar zwei Rollenangebote für Filme in diesem Jahr erhalten, aber gedreht wird später. So konzentriert sich Barcal mehr auf seine Musik, die mittlerweile zu seinem zweiten Standbein geworden ist. Im März ging er für seinen Song „Sie ist wie die Sonne“ ins Tonstudio. Jetzt kam sein Song „In guten und in schlechten Zeiten“ heraus. „Der Text passt eigentlich hundertprozentig auf die aktuelle Situation“, sagt Barcal.