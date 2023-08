Kulturprogramm für Nettetal Verkaufsmodus für Theater-Tickets jetzt geändert

Los geht es im Programm am 22. September, mit „Der Mönch mit der Klatsche“, eine Krimi-Komödie frei nach Edgar Wallace, 20 Uhr, in der Kultur-Aula in Kaldenkirchen. Das Kinder- und Jugendprogramm startet am Donnerstag, 28. September, um 15 Uhr im Lobbericher Seerosensaal mit „Die ??? Kids – Der singende Geist“. Die Sparte Comedy ist am Samstag, 30. September, 20 Uhr erstmals vertreten, wenn „Rudi und die Rückenkrauler“ ab 20 Uhr auf der Bühne der Kultur-Aula eine Mischung aus Comedy und Musik präsentieren.