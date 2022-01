Kultur in Nettetal : Was Eltern und Kinder zusammenhält und was sie trennt

Adelheid Müther setzte das Stück in Szene. Foto: Oliver Fantitsch

Nettetal Das Theaterprogramm von Nettekultur 2021/22 geht am Samstag weiter: Am 15. Januar ist im Seerosensaal das Schauspiel „Dinge, die ich sicher weiß“ zu sehen. Es gilt die 2G-Regel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sehr genau von ihm beobachtet zeigt der australische Theaterautor Andrew Bovell, was Kinder und Eltern trennt und was sie zusammenhält – nie sentimental, sondern mit liebevoller Sachlichkeit und großer Präzision, wodurch der Text eine umso größere Bühnenwirksamkeit bekommt. „Dinge, die ich sicher weiß“ ist sein Theaterstück überschrieben, das am Samstag, 15. Januar, im Wahlabonnement der laufenden Theatersaison gezeigt wird. Die Aufführung im Haus Seerose an der Steegerstraße 38 beginnt um 20 Uhr. Es gilt die 2-G-Regelung. Nach Nettetal kommt ein Gastspiel des Ernst-Deutsch-Theaters Hamburg und des Euro-Studios Landgraf, inszeniert von Adelheid Müther. Uraufgeführt wurde das Stück am 13. Mai 2016 in Australien.

Zu Beginn und am Ende dieses Schauspiels listet Rosie, die jüngste Tochter der sechsköpfigen Familie Price, alles, was sie sicher weiß, um nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren. So lernt der Zuschauer die Familie kennen, die Eltern Bob und Fran, die vier Kinder Ben, Mark, Pip und die Jüngste Rosie. Beschrieben wird ein komplexes Familiengebilde, in der eine sehr große Liebe ebenso Kitt ist wie Sprengstoff. Jedes Kind sucht seinen eigenen Weg aus dem liebevollen elterlichen Nest. Der Garten des Elternhauses war lange Mittelpunkt ihrer Welt. Dort spielten sich die wichtigsten wie banalsten Familienereignisse ab. Doch so groß die Liebe der Eltern auch ist, so erdrückend kann sie auch sein – und so ungleich ist sie verteilt.

Ein Glücksfall für das Theater und ein Fest für Schauspieler ist dieses humorvoll melancholische, viel gespielte Theaterstück. Kein Satz wird zu viel, aber auch kein Wort zu wenig gesagt. Die sechsköpfige Familie Price wächst den Zuschauern ans Herz, weil es bei ihr zugeht, wie in vielen Familien, die lachen und trauern, sich lieben, sich streiten und versöhnen, aber natürlich einander auch viele ihrer Hoffnungen, Pläne und Erkenntnisse verschweigen. Und so ist am Ende des Jahres, durch das die Eltern, Kinder und Geschwister begleitet werden, vieles nicht mehr so, wie es am Anfang war.

Das Stück entfaltet sich anhand der vier Jahreszeiten, in denen je eines der erwachsenen Kinder eine Identitätskrise erlebt. Der Akzent des Stückes liegt dabei nicht so sehr auf diesen vier Krisen, sondern auf den Auswirkungen, die sie für die Eltern haben. In der Hamburger Inszenierung spielen Christoph Tomanek, Maria Hartmann, Nina Petri, Rune Jürgensen, Maximilian von Mühlen und Ruth Maria Kröger.

Eintrittskarten können zum Preis von 13, 19 und 22 Euro online unter www.nettetheater.de erworben werden, ermäßigt kosten sie acht, zwölf und 14 Euro. Außerdem sind die Eintrittskarten bei der Nettekultur am Doerkesplatz 3 in Lobberich, Telefon 02153 898-4141, E-Mail nettekultur@nettetal.de sowie allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

(hb)