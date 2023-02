Absage in Nettetal Theater darf „Gaslicht“-Stück nicht zeigen

Das Theaterstück „Gaslicht“ stand für März auf dem Programm des Nettetaler Vereins „Theater unterm Dach“ – ein beklemmendes Drama, das den Zuschauer ins London des Jahres 1880 versetzt. Ein kleines Drama um diesen Aufführungsplan hat der Verein jetzt selbst erlebt: 80 Prozent aller Eintrittskarten waren bereits verkauft, die Darstellen haben ihre Texte gelernt, die Proben wurden zwar wegen der Erkrankung zweier Hauptdarsteller verschoben, waren aber auf einem guten Weg. Dann passierte etwas, sagt Fabian Matussek, der beim Theater unterm Dach für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, „was uns in 30 Jahren nicht passiert ist“. „Gaslicht“ muss vorerst aus dem Theaterspielplan gestrichen werden. Nicht wegen weiterer Krankheitsfälle, sondern weil in professionelles Tourneetheater das Stück in diesem Jahr auch aufführen will.