Frühlingsfest in Nettetal-Hinsbeck Katholische Frauen spielten vor vollem Haus

Mit den „Vorzeigekindern“ persiflierte die Gruppe das abendliche Leben in einer Familie. Aus den flegelhaften, vorlauten Kindern mit schlechten Manieren und dem Gebrauch des Handys am Abendtisch wurde durch einen „Wunschengel“ übertrieben brave, folgsame Kinder, was den Eltern dann auch auf die Nerven ging und den Wunsch nach „Rückkehr des normalen Lebens“ aufkommen ließ.