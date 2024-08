Nach Geldautomatensprengung in Nettetal So soll es mit der Sparkasse in Breyell weitergehen

(hh) Eingangstür und die Fenster im Erdgeschoss mit Brettern verrammelt – die Sparkassenfiliale in Breyell gibt ein tristes Bild ab. Und das schon seit einem Jahr. So lange ist es her, dass Geldautomatensprenger die Zweigstelle schwer beschädigt haben. Machen die jemals wieder auf? Das fragen sich viele Breyeller. Zurzeit können Kunden im Ort nur eine „mobile Filiale“ nutzen, die einmal pro Woche am Lambertimarkt parkt. Doch es gibt eine frohe Botschaft. „Der äußere Eindruck täuscht: Die Sanierungsarbeiten in Breyell laufen planmäßig. Im Moment gehen wir davon aus, die Filiale (mit Personal!) Mitte bis Ende Oktober wiedereröffnen zu können“, teilte die Sparkasse Krefeld auf Anfrage unserer Redaktion mit. Für Selbstbedienungsleistungen werde es zudem einen Geldautomaten, ein Gerät für Ein- und Auszahlungen und zwei SB-Terminals geben.