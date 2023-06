Ärger in Nettetal-Leuth Telekom erklärt Telefon-Störung in Leuth für beendet

Eine mehrtägige Störung der Festnetz-Telefonie und des leitungsgebundenen Internetzugangs in Leuth ist nach Angaben der Telekom beendet. Sie sei am Freitagmorgen „final“ behoben worden, teilte ein Telekom-Sprecher am Morgen des 9. Juni mit. In Leuth hatten sich Bewohner darüber geärgert, dass Festnetz-Telefonie und leitungsgebundener Internetzugang seit 2. Juni nicht mehr funktionierten. Eine Störung sei am 1. Juni gemeldet worden, eine Fremdfirma habe bei Bauarbeiten ein Kabel beschädigt, teilte die Telekom auf Anfrage unserer Redaktion 7. Juni mit – und kündigte eine Reparatur bis Freitag, 9. Juni, an. Grundsätzlich sollten sich Telekom-Kunden bei Anschluss- oder Leitungsproblemen an den Kundenservice unter der kostenfreien Rufnummer 0800 330 1000 wenden, rät die Telekom. Bei länger anhaltenden Störungen könne einzelnen betroffenen Kunden sofort Ersatz via Mobilfunk angeboten werden.