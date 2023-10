Kino in Nettetal Wann Taylor Swifts Konzertfilm „The Eras Tour“ nach Kaldenkirchen kommt

Der Film über die Eras-Tour der US-Sängerin Taylor Swift ist auf Weltrekordkurs: Er soll im Vorverkauf schon mehr als 100 Millionen US-Dollar eingespielt haben, heiß es. Der Film soll weltweit am 13. Oktober in etwa 8.500 Kinos anlaufen. Das Corso Film Casino in Kaldenkirchen ist einen Tag später dabei. Es zeigt ab dem 14. Oktober den Streifen über Swifts Welttournee in mehr als einem Dutzend Vorstellungen. Der Vorverkauf dafür ist jetzt auch in Kaldenkirchen eröffnet.