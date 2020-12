Naturschutz in Nettetal : Tausende Blumenzwiebeln gepflanzt

Nettetal Das Stadtentwicklungskonzept Grün verbindet bei der Beflanzung öffentlicher Grünflächen eine Verschönerung des Ortsbildes mit der Schaffung von Nahrungsquellen für Insekten.

Da sich einige beliebte Bestandsflächen mit Blumenzwiebeln in den letzten Jahren etwas zurückgebildet hatten, wurde damit begonnen, diese Flächen wieder mit neuen Blumenzwiebeln zu ergänzen. Insgesamt wurden so 8000 Narzissen und 40.000 Krokusse maschinell nachgepflanzt. Die im Sommer 2020 im ganzen Stadtgebiet mit Stauden, Kleinsträuchern und Rosen neu gestalteten Blumenkübel, aber auch vorhandene Staudenbeete und die Urnen-Stelenanlage auf dem Lobbericher Friedhof wurden mit insgesamt 200 Stück Riesenlauch (Allium Giganteum) bepflanzt. Dieser Zierlauch entwickelt große attraktive Blütenbälle und zieht Insekten magisch an.

In einem zusätzlichen Projekt wurden, in Zusammenarbeit mit einer darauf spezialisierten Firma, an zwei Stellen im Stadtgebiet sogenannte Blumenzwiebel-Konzeptbepflanzungen umgesetzt. Diese bestehen aus einer Mischung von Blumenzwiebeln unterschiedlicher Art, Blühfarbe, Blühzeitpunkt und Größe. Eine dieser Bepflanzungen besteht beispielsweise aus Narzissen, Kaiserkronen, Tulpen und Hyazinthen. Umgesetzt wurde dieses Konzept im Eingangsbereich des Friedhofes in Kaldenkirchen.