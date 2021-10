Tauchschule „World of Divers“ Nettetal : Schnupperkursus mit Kindern vom Bethanien-Kinderdorf

Die Welt des Tauchens konnten jetzt Kinder und Jugendliche aus dem Bethanien-Kinderdorf gratis erproben. Foto: Bethanien

Nettetal/Schwalmtal Die Nettetaler Tauchschule „World of Divers“ wählte für ihr jährliches soziales Event das Kinderdorf Bethanien in Waldniel aus. So kamen Kinder und Jugendliche in den Genuss einer kostenlosen Tauch-Schnupperstunde.

Die Tauchschule „World of Divers“ in Nettetal organisierte einen Gratis-Schnuppertauchkursus für die Kinder und Jugendlichen des Bethanien-Kinderdorfes in Waldniel. Diese Aktion sorgte für ein ganz besonderes Unterwasser-Erlebnis: Mit einer Tauchmaske, die nicht beschlägt, einer kleinen Sauerstoffflasche auf dem Rücken und großen Flossen an den Füßen watschelten die Kinder und Jugendlichen aufgeregt ins Wasser.

Unter der Anleitung der Tauchschule „World of Divers“ schafften sie es, mit einem Lungenautomaten zu atmen und sich mit der Ausrüstung durch das Wasser zu bewegen. Vor allem die Unterwasserspiele, wie Jenga und durch einen Reifen tauchen, machten den Kindern und Jugendlichen besonders viel Spaß. „Die Tauchlehrer sind ganz individuell auf die Kinder eingegangen“, so Nicole Kommer, Kinderdorfmutter im Bethanien Kinderdorf. „Streckentauchen, Spiele unter Wasser: Alles war dabei. Es war einfach toll, wie unsere Jugendlichen darauf reagiert haben: Sie waren entspannt, ruhig und einfach ganz bei der Sache.“

Das Beste daran? Die Tauchschule sponserte die gesamte Aktion, inklusive aller Materialien. „Einmal im Jahr wollen wir ein Social Event ausrichten“, sagt Christoph Schöning von den World of Divers. „Dieses Mal sollte es etwas Praktisches sein. Ich komme aus Waldniel und dachte deshalb sofort an das Bethanien Kinderdorf.“ Auch für Michael Frehn von den World of Divers war es ein besonderes Erlebnis: „Ich erinnere mich an Kinder und Jugendliche, die mit einer starken Zurückhaltung auf der Bank gesessen haben, ehe es losging und am Ende mit einem breiten Grinsen aus dem Wasser gestiegen sind. Das bleibt mir in Erinnerung.“- „Wir bedanken uns bei der Tauchschule für dieses besondere Erlebnis für unsere Kids“, so Kinderdorf-Leiterin Julia Bartkowski RP

(hb)