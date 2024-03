Aktionen in drei Ortskernen Nettetal-Tag bringt den ersten verkaufsoffenen Sonntag 2024

In den Ortskernen von Breyell, Kaldenkirchen und Lobberich gibt es Stände diverser Aussteller, Vereine und Organisationen, die zu den Themen Sport, Gesundheit und Fitness informieren. So kann beispielsweise in Breyell an einem Stand von Stadt und Nettecard an einem „XXL Tetris“-Spiel die Geschicklichkeit getestet werden: Sieben überdimensionale, bunte Tetris-Teile müssen zu einem Würfel zusammengebaut werden. Die Stadtbücherei präsentiert in ihrem Vorlese-Zelt ein „Kino ohne Strom“. Bei diesem Papiertheater werden Bildkarten in einen kastenförmigen Holzrahmen mit Türen gesteckt. Wenn sich die Türen öffnen, erscheint wie bei einem Szenenwechsel ein Bild nach dem anderen und eine Geschichte entwickelt sich daraus. Die Vorstellungen beginnen um 14, 15 und 16 Uhr und dauern etwa eine halbe Stunde. Der Lambertiturm ist für Besucher geöffnet.