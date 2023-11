Aktion in Nettetal Tafel bittet um Pakete für mehr als 500 Nettetaler Haushalte

Die Bilanz der Weihnachtsaktionen in den vergangenen Jahren war erfreulich. „Wir haben es geschafft, jedem Bedürftigen ein Paket zu geben“, sagt Georg Rennen, Vorsitzender der Nettetaler Tafel. In diesem Jahr soll es genauso sein, auch wenn inzwischen erneut mehr Haushalte zu versorgen sind als im Jahr zuvor. Damit das Ziel erreicht wird, ruft die Tafel dazu auf, am Freitag, 8. Dezember, von 15 bis 19 Uhr Päckchen mit Gaben zum Weihnachtsfest an einer der folgenden Annahmestellen abzugeben: Jugendheim St. Peter, Wankumer Straße 6, in Hinsbeck; Berufskolleg, Färberstraße 5, in Lobberich, Generationentreff, Haagstraße 16, in Breyell und Convent, Brigittenstraße 10, in Kaldenkirchen.