Projekt in Nettetal Stadt will ehemaligen Synagogen-Standort bis zum Gedenktag neu gestaltet haben

Es war im März dieses Jahres, als die Politik ohne lange Debatten beschloss: Der Platz, an dem in Kaldenkirchen einst die Synagoge gestanden hat, soll neu gestaltet werden. Und zwar so, dass dort würdiger etwa der Pogromnacht gedacht werden kann, die von den Nazis im November 1938 im Deutschen Reich organisiert wurde und in der Synagogen zerstört und jüdische Bürger misshandelt wurden. Bis Ende des dritten Quartals 2023 solle der Platz in Kaldenkirchen ein neues Gesicht bekommen, hieß es damals von der Stadt. Doch bislang sieht er immer noch so aus, wie immer – und wie es den Kaldenkirchener Bürgerverein seit Jahren stört. Ein Geviert aus grauen Steinen markiert zwar auf dem Boden, wo einst die Synagoge stand. Doch noch immer wird ein Teil der Fläche von Autos zugeparkt. Wird das mit der Umgestaltung noch etwas, bevor sich im November 2023 wieder das Datum der Pogromnacht jährt?