Soziales Engagement in Nettetal : Steyler Missionare helfen der Tafel

Kaldenkirchen 26 Tüten mit Lebensmitteln übergaben Paul A. Heider SVD, Geschäftsleiter im Medienapostolat der Steyler Missionare in Kaldenkirchen, und seine Mitarbeiter an Michael Althoff, Vorsitzender der Nettetaler Tafel.

Zum ersten Mal hatten sich die Mitarbeiter der Steyler Missionare für eine lokale Weihnachtsaktion entschieden. Für jede Tüte, die die Mitarbeiter spendierten, gab das Unternehmen eine weitere hinzu. So kamen 26 Päckchen mit über 90 Kilogramm Lebensmitteln zusammen. Am Donnerstag holte der Lieferwagen der Nettetaler Tafel die Päckchen an der Bahnhofsstraße ab. Anschließend fuhr er direkt zur Ausgabestation Hermitage (Majestic) in Breyell weiter.